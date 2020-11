Epidemien taber luft, mens alle taler om mink

Mens sagen om den ulovlige instruks om at aflive alle mink sætter sig tungt på dagsordenen og har sendt regeringen ud i sin hidtil største politiske krise med en fødevareminister, der hænger i den tyndest tænkelige sytråd, så peger flere centrale coronatal i samme retning:

Epidemien taber luft i øjeblikket, den er aftagende, trykket letter en smule. Imidlertid er der en ubekendt faktor, som godt kan give alvorlige problemer de kommende måneder. Den vender vi tilbage til mod slutningen af artiklen.

Midt i travlheden med at håndtere den ulovlige ordre om at aflive minkbestanden fik statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften tid til at lufte glæde og optimisme over tallene på sin Facebookprofil, hvor hun delte en række grafer fra Statens Serum Instituts nye varslingssystem, der forsøger at se nogle uger frem i tiden og give et bud på, hvordan epidemien med corona vil udvikle sig.