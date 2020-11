Frosne æg til fertilitetsbehandling er »reddet af gongongen«: Ingen æg bliver destrueret, før ny lov træder i kraft

Den 18. oktober kunne en masse danske kvinder og par ånde lettet op. For en stund.

Her indgik alle Folketingets partier en aftale om at ophæve grænsen på fem år for nedfrysning af æg i forbindelse med fertilitetsbehandling.

Hverken politikerne eller Etisk Råd kunne se noget fornuftigt argument for at holde fast i den nuværende femårige grænse, og foranlediget af et borgerforslag blev det derfor enstemmigt vedtaget, at kvinders æg – befrugtede eller ubefrugtede – fremover skal kunne opbevares nedfrosset på de danske klinikker, indtil kvinden fylder 46 år, som er aldersgrænsen for at kunne få fertilitetsbehandling i Danmark.