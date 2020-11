Lægeformand: »Det er svært at få øje på den legitime grund til at lukke Nordjylland ned«

Flere eksperter undrer sig højlydt over, hvorfor regeringen holder Nordjylland lukket ned og begrænser indbyggernes bevægelsesfrihed.

Statsminister Mette Frederiksen og Statens Serum Institut angav en særlig mutation, cluster 5, som hovedårsag, da de i sidste uge smækkede en virtuel port op mellem nordjyderne og resten af landet. Der var risiko for, at netop den mutation, en af flere opstået i minkbesætninger, ville gøre nogle vacciner virkningsløse. De nordjyske mink kunne ligefrem blive arnestedet for en ny pandemi, frygtede faglig direktør Kåre Mølbak.

Ved at sørge for at nordjyderne bliver hos sig selv frem til 3. december, skulle den muterede virus bekæmpes, men den begrundelse er ifølge Joachim Hoffmann-Petersen, formand for Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin, faldet fra hinanden de seneste dage.