Klarlunds klumme: Det er nu, du skal sætte ind mod vinterfedtet

Vinter er ofte lig med vægtstigning, så det er lige nu, der skal sættes ind, hvis du vil undgå vinterfedtet. Det er særlig vigtigt i dette herrens coronaår, for svær overvægt øger risikoen for at få en alvorlig covid-19-sygdom, hvor man ender på hospitalet, måske på intensiv.

De fleste af os har den højeste vægt om vinteren og den laveste vægt om sommeren. Man har undersøgt sæsonudsving i vægt hos 6.429 anonyme personer på tværs af kloden. Både på den nordlige og den sydlige halvkugle var vægten lavest, når temperaturerne var højest, og vægten toppede, når det var allerkoldest.

Man kunne mistænke, at julesulet var den udløsende faktor, men forklaringen på, at vi feder os om vinteren, skal faktisk findes i evolutionen. Ud fra et evolutionært synspunkt er det nemlig hensigtsmæssigt at overspise, når naturens forrådskammer er mindre i de kolde måneder.