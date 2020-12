Spørg Bente Klarlund: Afbrudt søvn er normalt hos voksne

Anne Marie: Du nævner som et af de vigtige elementer i et sundt liv, at man skal sørge for at sove (godt) om natten. Men hvordan gør man det? Jeg mærker tydeligt forskellen på at have »sovet godt« og det modsatte, som desværre ofte er virkeligheden for mig: Vågner alt for tidligt, eller værre endnu: er vågen flere gange midt om natten med afbrudt søvn til følge.

Det er kommet med alderen, men jeg hører netop fra en yngre veninde (hun 61, jeg 73), at det også er et problem for hende. Vi er begge opmærksomme på at undlade eller i hvert fald begrænse væskeindtag om aftenen for ikke at blive vækket af blæren, men det lykkes heller ikke. Hvad kan vi i øvrigt gøre?