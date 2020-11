Borgmester: »Smittetallet ser forholdsvis hæsligt ud hos os lige nu. Det er ikke noget, jeg er superstolt af«.

»Smittetallet ser forholdsvis hæsligt ud hos os lige nu. Det er ikke noget, jeg er superstolt af«.

Sofia Osmani, der er konservativ borgmester i den lille nordsjællandske Lyngby-Taarbæk Kommune, står efter offentliggørelsen af de seneste coronasmittetal i spidsen for den kommune i landet, der lige nu har det tredjehøjeste smittetryk.

Efter længe at have haft et moderat smittetryk er den nordsjællandske forstadskommune pludselig blevet højdespringer i statistikkerne med en incidens på hele 305,4 per 100.000 indbyggere.