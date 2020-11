Norge og Finland får fat i mange flere: Den danske smitteopsporing er som »at køre bil med sne på forruden«

Når en ingeniør skal dokumentere, hvad der skal til, for at en bygning med sikkerhed bliver stående på sit fundament, udfører han et sæt beregninger, der inkluderer styrken af de enkelte byggematerialer, og hvilken belastning de bliver udsat for.

’Fundament’ og ’hjørnesten’ er to ord, som ofte er hæftet på test af de syge og karantæne til deres nære kontakter i den danske strategi for at bryde smittekæder og dermed holde covid-19 nede.

Men de danske myndigheder har ingen beregninger, som dokumenterer, at fundamentet forhindrer huset i at brase sammen. En af de første advarsler kom fra en uventet kant.