De næste tre uger bliver afgørende for, hvor mange du kan holde jul med

Julen år 2020 bliver ligesom så meget andet under coronaepidemien markant anderledes, end vi har været vant til.

Men en kattelem er åbnet for, at vi kan fejre jul med flere end de ti personer, der lige nu er grænsen for, hvor mange mennesker vi bør være samlet om julebordet og -træet. Dog kan lemmen også meget nemt blive smækket i for øjnene af os, så vi må holde jul med endnu færre. Alt afhænger af, hvordan epidemien udvikler sig frem til den 13. december. Det fremgår af regeringens udkast til en forlængelse af de nuværende covid-19 tiltag.

Sagen er den, at regeringen i udkastet lægger op til at forlænge fire tiltag, der indtil videre gælder til 22. november, altså på søndag.