Bente Klarlund: Næste pandemi kommer, og det bliver måske en af de helt slemme

At mink smitter mennesker med covid-19, er et faktum. Minkfarme udgør superspredermiljøer. Her har det altså endnu en gang vist sig, at den måde, hvorpå vi behandler dyr og natur, har konsekvens for menneskers sundhed.

Professor Carsten Rahbek har længe peget på, at virusser i stigende grad rammer både mennesker og vores husdyr. Covid-19 er blot det seneste eksempel.

»Stigningen i mængden af sygdomme, der rammer os, hænger sammen med det, vi gør ved naturen, og klimaforandringerne«, siger han til netmediet POV.