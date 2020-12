Løbere bør holde 2 meters afstand til andre

Kirsten Warmind: Jeg har læst din artikel om god gå- og løbeetikette. Jeg synes dog ikke, du svarer på spørgsmålet. Spørgsmålet er, om man skal være bekymret for at blive smittet med covid-19, når en eller flere løbere løber forbi, hvor man er ude at gå en tur. Er det o.k. for den gående at indånde en løbers prustende udånding, eller er det en begrundet frygt? Vi har læst om store og små dråber fra udånding. At det at synge og råbe er mere smittende end almindelig vejrtrækning.

Hvad med disse løbere?

Bente Klarlund Pedersen: Covid-19 smitter primært ved store dråber, men findes formentlig også i en mere forstøvet form, hvorved den bliver luftbåren. Det er grunden til, at udluftning er uhyre vigtigt. Når man er udendørs, vil virus hurtigt blæse væk, og virusmængden vil fortyndes.