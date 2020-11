Skal jeg læse mere for at undgå demens?

Jørgen Thjellesen: Det var en spændende og meget interessant oplysning, jeg læste i Sundhed for nylig, at mennesker, der læser, sjældent viser tegn på demens. Hvis det holder, skal jeg til at læse meget mere, men der vel ingen garanti for, at oplysningen er 100 procent sikker?

Bente Klarlund Pedersen: Ja, det er tankevækkende, hvis jeg må være så fri. Det er dog ikke til at sige, om man bliver klog af at læse, eller om det er de kloge, der læser. På samme måde kan man heller ikke sige, om det er læsningen som sådan, der nedsætter risikoen for demens.

Med den viden, vi har i dag, er der imidlertid ingen tvivl om, at livsstil påvirker risikoen for at blive dement. Vi kan alle blive ramt, også selv om vi lever sundt. Men det er sikkert, at vi nedsætter risikoen for demens ved at undlade rygning og ved at motionere. Det er også godt at holde hjerneaktiviteten i gang, f.eks. ved at læse bøger. Og så er det vigtigt at sove 7-9 timer hvert døgn.