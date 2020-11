Heunicke: Vacciner kommer formentlig drypvis

Det er regeringens plan, at danskerne skal vaccineres mod coronavirus i de samme hvide telte og mobile testcentre, hvor de i dag bliver testet for coronavirus.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til DR Nyheder.

Sundhedsministeren har tidligere tirsdag orienteret Folketingets partier om, hvordan danskerne efter planen skal vaccineres, når en coronavaccine er klar. Endnu ligger der dog ikke en samlet plan, sådan som omkring 20 andre europæiske lande ifølge Berlingske har lavet.

»Det bliver setuppet, som vi kender fra Testcenter Danmark«, siger Magnus Heunicke til DR Nyheder.

»Altså et centralt styret system, der er i hele landet. Hvor vi i dag tester danskerne, men i den sammenhæng kan vi så også vaccinere danskerne«, siger han.

Magnus Heunicke anser det som det mest sandsynlige, at Danmark kommer til at modtage coronavaccinerne drypvis.

»Vi må gå ud fra, at det sandsynlige scenarie er, at der kan komme 50.000 eller 100.000 i den første runde. Så kan der gå nogle uger, før de næste kommer. Det skal vi have et setup for«, siger sundhedsministeren.

Vil have samlet strategi

Endnu har regeringen altså ikke fremlagt en samlet plan for strategien for coronavaccinerne.

Ifølge TV2 siger sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S), at regeringen regner med at have en plan klar inden for ret kort tid.

Venstre ser meget gerne, at regeringen hurtigt kommer med en samlet strategi for vaccinehåndteringen.

»Det, der bekymrer mig, er, at der kan komme en godkendt vaccine allerede i december, og der er ikke meldt nogen klare retningslinjer eller plan ud fra regeringens side endnu«, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V) til TV2.

»Jeg har sagt til sundhedsministeren, at der er en berettiget forventning i befolkningen om at fremlægge en plan for, hvem der skal vaccineres først, og hvordan man bygger infrastrukturen op for at få vaccinen ud over rampen«, siger han.

Ritzau