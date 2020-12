Sarah Glerup har muskelsvind: Aldrig har jeg følt mig så normal

Hver nat bliver Sarah Glerup, 35 år, vækket cirka seks gange. Hun har muskelsvind, sidder i kørestol og trækker vejret med hjælp fra en respirator. Hun skal have hjælp til at vende sig eller til at få slim væk fra luftvejene.

Sarah Glerup sætter vækkeuret til halv syv, når hun skal på arbejde klokken 10. Hun får assistance fra en hjælper og en lift for at komme i tøjet. Vinterens kulde påvirker hende mere end andre, for muskler genererer varme, så med muskelsvind bider kulden. Når hun kommer på arbejde, må hun vente på, at hendes hænder bliver varme, før hun kan bruge en computer. Tager hun meget tøj på, har hun ikke kræfter til at løfte armene.

Sarah Glerup lader ikke sygdommen bremse hende mere end højst nødvendigt. For ja, det var hende, som var med i X-factor. Hun er universitetsuddannet, har været vikar som politiker i Folketinget og arbejder som kommunikationsmedarbejder 15 timer om ugen.