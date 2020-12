Sonja Rasmussen er træt af politikernes kævl og Politikens sortsyn: Sol i øjnene, det er faktisk lykken

Sonja Rasmussen synes, at der er for meget ævl og kævl. For meget brok og for mange, som vrænger af hinanden. Også i Politiken.

Så en dag fik hun nok og satte sig ned og skrev en mail til avisen: »Alt i denne tid er så negativt. Alle gør alt forkert«, skrev hun og irettesatte både vores politikere og avisen:

»Se nu lidt positivt på alle dem, der har lidt afsavn uden at råbe op, men blot har levet deres liv ud fra de muligheder, der er i den nuværende vanskelige situation«. Med »venlige og glade hilsner«.