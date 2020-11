Nu har smitten i hovedstaden nået det værste niveau på skalaen og er »kritisk høj«

Det går den helt gale vej med udviklingen af coronasmitte i landets største region, Region Hovedstaden. Det er den alarmerende konklusion på en ny risikovurdering fra det nationale coronavarslingssystem.

Det fremgår således, at den såkaldte incidens i Region Hovedstaden – forstået som andel bekræftede smittetilfælde per 100.000 indbyggere inden for de seneste syv dage – er steget til 208,5 og nu vurderes til at være »kritisk høj«, hvilket er det højeste niveau på femtrinsskalaen. Det er særligt kommuner lige omkring København, der har de højeste smittetal i regionen, står der i vurderingen fra ’Indsatsgruppen for covid-19 håndtering’.

Vurderingen kommer samme dag, som statsminister Mette Frederiksen (S) under en rundtur i Nordjylland bedyrede, at hun ikke kunne udelukke yderligere restriktioner frem mod jul.