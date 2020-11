En af coronakrisens vigtigste topembedsmænd stopper

»Før du svarer, skal du forlade ansvaret for proportionalitet i anerkendelse af et ekstremt forsigtighedsprincip«.

Sådan skrev departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels i en opsigtsvækkende mail til direktør i Sundhedsstyrlsen Søren Brostrøm 14. marts.

Den mail er i offentligheden blevet symbolet på, at statsminister Mette Frederiksen (S) og Sundhedsstyrelsens direktør i begyndelsen af epidemien havde to vidt forskellige tilgange til den danske epidemihåndtering. Forskelle, der var så afgrundsdybe, at regeringen måtte samle et på det tidspunkt enigt Folketing, hastebehandle en ændring af epidemiloven, og dermed fratage Sundhedsstyrelsen magten over epidemihåndteringen. Og lægge al magt i sundhedsminister Magnus Heunickes skød.