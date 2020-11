Ny måling: Hver fjerde dansker erkender at bruge samme mundbind i flere dage

Mundbind for ansigtet, så i lommen og endnu en gang for ansigtet.

Ny Megafon-måling foretaget for TV2 viser, at 23 procent først smider det ud efter at have brugt det i flere dage.

Der er i alt 1.054 respondenter i undersøgelsen, hvor 59 procent også svarer, at de bruger mundbindene mere end én gang. Af dem svarer 36 procent, at de smider engangsmundbindet ud efter at have brugt det én dag.