Hun er dansker og én af 10 forskere fra hele verden, som skal til Wuhan og finde ud af mere om det virus, der har lagt hele verden ned

I den nærmeste fremtid skal 10 internationale eksperter til den kinesiske by Wuhan. De er udpeget af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, til at undersøge, hvor coronavirusset kommer fra.

Én af dem er danske Thea Kølsen Fisher, som er professor i virusepidemier og infektioner ved Københavns Universitet og forskningschef ved Nordsjællands Hospital.

»Det er en utrolig stor ære. Jeg føler mig meget beæret og ydmyg over for opgaven. Jeg ser frem til at sætte mine kompetencer i spil«, siger forskeren.