»Det var første gang, at jeg tillod mig selv at græde«: Moderna søger om godkendelse af vaccine med effekt på 94 procent

Coronavaccinen fra medicinalselskabet Moderna har en effektivitet på 94,1 procent. Det viser de fulde resultater af fase 3-studier. Moderna vil mandag søge om betinget godkendelse af vaccinen i Europa og en nødgodkendelse i USA.

Studierne viser, at der ikke er alvorlige bekymringer omkring sikkerheden ved vaccinen, meddeler selskabet mandag.

»Vi mener, at vi har en vaccine, der er meget effektiv. Nu har vi data, der beviser det«, siger Tal Zaks, der er underdirektør i Moderna.

Han fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at han blev helt overvældet af sine følelser, da han i weekenden fik at vide, at de endelige resultater viser 94,1 procent effektivitet.

»Det var første gang, at jeg tillod mig selv at græde«, siger han i telefonen.

»Med et sådant niveau af effektivitet kan man regne på, hvad det betyder for den pandemi, der raser omkring os, og det er helt overvældende«, lyder det fra Zaks.

Skal behandles på møde i USA 17. december

Effektiviteten på godt 94 procent er på linje med de foreløbige resultater i fase tre, der blev fremlagt tidligere på måneden. De viste 94,5 procent effektivitet. 30.000 testpersoner har deltaget i Modernas studier.

Moderna melder samtidig om en succesrate på 100 procent, når det handler om at forebygge alvorlige tilfælde af covid-19. Med den ansøgning om nødgodkendelse, der ventes at blive sendt til den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) mandag, er det sandsynligt, at Modernas vaccine bliver den anden, der ventes at blive godkendt i USA i år.

Næste skridt er, at et FDA-udvalg mødes 17. december. Her vil udvalget vurdere sikkerheden og effektiviteten. Det meddeler Moderna i en pressemeddelelse. Moderna har også til hensigt at søge om en betinget godkendelse eller nødgodkendelse hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO), hedder det videre.

Medicinalselskabet Pfizer, der er gået sammen med tyske Biontech om at udvikle en coronavaccine, er en uge længere i forløbet end Moderna. Pfizer har allerede sendt en ansøgning til FDA og til det europæiske lægemiddelagentur (EMA).

ritzau