Hvorfor griber regeringen ind mod smitten i hovedstaden, når færre dør, og antallet af indlagte er stabilt?

Regeringens tiltag i hovedstadsområdet kommer på et tidspunkt, hvor smitteraterne i kommunerne på Vestegnen er faldet i forhold til niveauet for nogle uger siden.

Antal indlagte covid-patienter på hovedstadens hospitaler har ligget nogenlunde stabilt i tre uger. Og det gælder både på almindelige medicinske afdelinger og på intensiv, hvor de hårdest ramte patienter er indlagt.

Fra sygehusene meldes der om, at langt færre dør af covid-19 her under efterårets epidemibølge end under forårets på grund af en bedre samlet behandling og kendskab til sygdommen.