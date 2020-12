Et halvt år efter opsporing begyndte: Sundhedsstyrelsen mangler stadig afgørende viden om smittedes nære kontakter

Sundhedsstyrelsen erkender nu, at afgørende data for at holde covid-19-epidemien under kontrol og bryde smittekæderne mangler.

Meldingen kommer mere end seks måneder, efter at regeringen med en oprustning, der koster et stort tocifret millionbeløb om dagen, gjorde test, opsporing og isolation af smittede og deres kontakter til en hjørnesten i kampen mod corona.

»Vi har et ufuldstændigt billede af, om vi finder tilstrækkeligt mange nære kontakter, og det er vigtigt, for det er jo præcis det, som skal forebygge, at der sker smitte«, siger Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen: