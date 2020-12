Her er hullerne i myndighedernes viden om nære kontakter

Helt omme på allersidste side af Sundhedsstyrelsens netop opdaterede retningslinjer for smitteopsporing finder man en række punkter, der sætter streg under, at mens anden bølge af coronaepidemien har et stærkt greb om befolkningen, så er der stadig en række oplysninger om smittekæder, som myndighederne savner.

Her er de oplysninger om de smittede og deres nære kontakter, som Sundhedsstyrelsen har brug for med henblik på at gøre smitteopsporingen bedre:

1 Oplysninger ligger spredt mellem en række myndigheder såsom Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. De skal samles og give bedre viden om, hvordan epidemien udvikler sig, så man bedre kan sætte effektivt ind.