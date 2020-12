Eksperter: Politikere skal bruge flere kræfter på smitteopsporing

Den er sikker, hver gang regeringen lægger et nyt lag smitteforebyggende restriktioner ned over befolkningen: En hær af politikere brokker sig over, at de ikke er blevet inddraget nok i processen. At de ikke er blevet hørt og føler sig holdt udenfor. Sådan var det i foråret, og sådan var det forleden, da der blev præsenteret tiltag rettet mod 17 kommuner i hovedstaden for at få banket smitten ned inden jul, hvor vi i lang tid er samlet på kryds og tværs af generationer og risikerer at smitte hinanden.

Men måske skulle politikerne i højere grad sætte snuden i et andet spor og engagere sig mere i, hvordan det egenlig går i Danmark med at få brudt smittekæderne, når en borger er konstateret smittet, i stedet for at stirre sig blinde på, hvilke informationer de savner fra regeringen.

Det mener et par eksperter.