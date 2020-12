Find dit nærmeste testcenter: Her kan unge i hovedstaden blive testet uden tidsbestilling

Raske, der bare gerne vil testes, nær kontakt til en smittet eller småsyge kan blive testet otte steder i Region Hovedstaden, hvis de booker tid på coronaprover.dk – Ballerup, Hillerød, Helsingør, Valby, Københavns Lufthavn, Taastrup, Nørrebro og Bornholm.

Tirsdag oplyste regeringen, at det stigende smittetryk i og omkring hovedstaden medfører, at over 200.000 15-25 årige opfordes til at lade sig teste før jul, så de bryder smittekæder og ikke bringer smitten hjem til jul og familiens sårbare medlemmer.

Derfor vil der i de kommende uger opstå pop-op-teststeder i de 17 kommuner, så unge ikke skal rejse langt den eller de dage, hvor det bliver muligt at blive testet i egen kommune. De midlertidige teststeder kræver ikke tidsbestilling, man tropper bare op og stiller sig i kø.