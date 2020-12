TÃ¦t pÃ¥ rÃ¸dt flag i KÃ¸benhavn: Â»Vi nÃ¦rmer os en reel nedlukningÂ«

Smittekæderne er blevet for lange i hovedstadsområdet.

Sådan lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), da han tirsdag eftermiddag præsenterede en stribe nye restriktioner for 17 kommuner i københavnsområdet. Og meget tyder på, at vi slet ikke har set toppen af smittespredningen i hovedstaden endnu. En ekspert advarer nu om, at smitten i København er meget tæt på at komme ud af kontrol.

De nyeste tal fra Statens Serum Institut viser således en incidens på rekordhøje 284 for Region Hovedstaden, landets største region. Det skal ses i forhold til, at myndighederne allerede i en risikovurdering i sidste uge betegnede smittespredningen i hovedstaden som »kritisk høj« og konstaterede, at »kombinationen af et højt smitteniveau, befolkningstæthed og årstiden indebærer en særlig risiko for, at smitten hurtigt eskalerer«.