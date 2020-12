Sender åbent brev: Eksperter frygter, smitten vil stige kraftigt de kommende uger

Statsministeren kan true med nok så mange restriktioner, men i sidste ende er det danskernes adfærd, der er det afgørende for smittespredningen. Og danskernes adfærd er i høj grad styret af deres oplevelse af landets ledere.

Derfor sender en lang række professorer, lektorer og overlæger nu et åbent brev til folketinget, fordi de frygter, at smitten vil stige kraftigt i den kommende tid, hvis politikerne ikke bliver bedre til at stå sammen.

»Politisk polarisering kan skade håndteringen af pandemien«, skriver de blandt andet.

Michael Bang Petersen, der er professor i politiske studier ved Aarhus Universitet, er en af initiativtagerne til det åbne brev.

Han står i spidsen for forskningsprojektet Hope, der siden coronaepidemiens spæde start i Danmark har målt blandt andet danskernes adfærd, politiske holdninger og opfattelse af sundhedsrådene.

Og særligt tallet for, hvor mange der mener, at »vores land og vores ledere har stået sammen mod corona-virussen«, bekymrer ham og mere end 30 medunderskrivere.

Unik følelse blandt danskerne

Siden oktober har forskerne set et markant dyk i andelen af danskere, der mener, at lederne står sammen mod coronavirussen.

»Danmark har stået stærkt på det punkt. Der har været en unik grad af fællesskabsfølelese. Der er grund til at tro, at det har været med til at gøre pandemihåndteringen så effektiv, og her mener jeg den enkelte borgers vilje til at ændre adfærd og ændre vaner«, siger Michael Bang Petersen.

Han tilføjer, at der er »solid evidens« for, at de lande, hvor der var en høj grad af national følelse, også var de lande, hvor befolkningen i højere grad ændrede deres adfærd.

I går skrev statsminister Mette Frederiksen (S) på sociale medier, at det ville blive nødvendigt med yderligere restriktioner, fordi »smitten er for høj«. Senere skrev sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at »vi er parate til at tage de tiltag og restriktioner i brug, som er nødvendige«.

Han mødes i dag blandt andet med de øvrige partiers sundhedsordførere for at diskutere situationen.

Underskriverne bag det åbne brev har et klart budskab til sundhedsordførerne.

»Vores budskab er, at de finder et fælles fodslag og står sammen bag de løsninger, de laver, og hver især går ud og opfordrer deres vælgergrupper til at holde fast, selvom det bliver svært i den kommende tid«, siger Michael Bang Petersen.

Det er blandt andet polariseringen i corona-håndteringen og den verserende mink-sag, der kan have været med til at skubbe til borgernes oplevelse af fællesskabsfølelsen.

»Politisk mistillid og politisk polarisering sætter sig i smittetallene, så mitten stiger, der hvor tilliden til lederne er mindre, og hvor der er mere politisk polarisering«, siger Michael Bang Petersen.

Det åbne brev:

Kære Regering, Kære Folketing,

Lyset skinner i mørket, og der er håb for, at vi kan vende tilbage til en normal hverdag. Men inden da skal vi igennem en hård vintertid, hvor vi forventer, at smitten stiger.

Det er igennem befolkningens ændrede vaner og adfærd, at smitten holdes i ave. Befolkningen har vist og er stadig klar til at udvise samfundssind. Men befolkningens adfærd er i sidste ende orkestreret af jer og jeres adfærd.

Derfor er det jer, der som de første skal udvise samfundssindet. Politisk polarisering kan skade håndteringen af pandemien. Den kan sænke befolkningens tillid og dermed den smitteforebyggende adfærd.

Ræk ud til hinanden og find fælles løsninger for håndteringen af pandemien i den hårde vintertid. Det er vores juleønsker til jer.

Underskriverne:

Michael Bang Petersen, professor, Statskundskab, Aarhus Universitet

Frederik Juhl Jørgensen, Postdoc, Statskundskab, Aarhus Universitet

Jes Søgaard, professor, CPop, Syddansk Universitet

Jens Lundgren, professor, Rigshospitalet, KU

Thomas Benfield, professor, overlæge, Amager Hvidovre Hospital / Københavns Universitet

Allan Randrup Thomsen, professor, Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Lone Simonsen, professor, Roskilde Universitet

Susanne Ditlevsen, professor, Matematiske Fag, Københavns Universitet

Henrik Nielsen, professor, Aalborg Universitetshospital

Mette Terp Høybye, lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Lasse Engbo Christiansen, lektor, DTU Compute

Troels Christian Petersen, lektor, Niels Bohr Institutet, KU

Jan Pravsgaard Christensen, professor, Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Bente Klarlund Pedersen, professor, Rigshospitalet KU

Thea Kølsen Fischer, professor, Nordsjællands Hospital, Københavns Universitet

Sune Lehmann, professor, DTU Compute

Henrik Madsen, professor, DTU Compute

Jakob Eg Larsen, lektor, DTU Compute

Fie Madvig Larsen, specialestuderende, SODAS/HOPE, Københavns Universitet

Nicklas Johansen, PhD Fellow, SODAS, Københavns Universitet

Matthew Denwood, lektor, SUND, Københavns Universitet

Uffe Høgsbro Thygesen, lektor, DTU Compute

Tariq Halasa, professor, SUND, Københavns Universitet