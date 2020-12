»Hvis man vil prioritere at bruge den sparsomme tid med sine kære på plejehjem, så prøv virkelig at overhold restriktionerne«

Mens statsministerens på mandags pressemøde stort set kun præsenterede nedslående tiltag, der på den ene eller anden måde begrænser danskernes liv og julefejring, var det mere opløftende nyheder for ældre og deres pårørende. Og det er på trods af, at Sundheds og ældreminister Magnus Heunicke (S) kunne oplyse, at »en tredjedel af dødsfald med corona er sket blandt plejehjemsbeboere«, som han blandt andet mener »understreger vigtigheden af at passe på vores ældre«.

For statsminister Mette Frederiksen (S) lagde vægt på, at der skal være mulighed for en hyggelig julefejring med »den aller nærmest familie, også selvom vi ikke har været sammen med dem for nylig«.

Overholdes sundhedsmyndighedernes anbefalinger fortalte statsministeren, at man kan holde jul med de ældre familiemedlemmer uden de store omfattende tiltag. For beboere på plejehjem eller socialt tilbud vil der gælde særlige retningslinjer, så de »også har mulighed for at holde en god jul«.