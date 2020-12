Odense har stor succes med at opspore fødselsdepressioner inden fødslen

Fødselsdepression

Graviditetsscreeninger i Odense Kommune

Fra juli 2019 til oktober 2020 har 3.077 vordende forældre (både førstegangs- og flergangsforældre) takket ja til et graviditetsbesøg af sundhedsplejersken, hvor både den kommende far og mor er blevet screenet for fødselsdepression.

Her har 8,9 procent af mødrene scoret over cut off, mens det gør sig gældende for 5,9 procent af fædrene.

I alt er 1.817 mødre og 1.260 fædre blevet screenet, og med cirka 200 fødsler om måneden i Odense Kommune svarer det til knap 50 procent af alle kommende forældre.

