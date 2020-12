Da teststrategien spillede fallit, måtte det halve Danmark lukke ned igen

Enhver corona-mandagstræner kan nu bruge nationens anden store nedlukning til skarpt at kritisere statsminister Mette Frederiksen (S) for at nøle. Handle for sent. Mindst én uge for sent. Og mandagstrænerne vil have fakta at hænge deres synspunkter på.

I modsætning til foråret, hvor statsministeren resolut og stik imod sine sundhedsfaglige rådgivere hev i håndbremsen og lukkede store dele af landet ned, så virus kunne rase af, mens de fleste sad hjemme og forsøgte at få styr på Zoom og Teams, tyder det på, at hun denne gang har handlet senere end i foråret. Og måske for sent.

Dermed har statsministeren forladt sit ellers så berømmede »ekstreme forsigtighedsprincip«, hvor hun hellere handler for tidligt end for sent og hellere går et skridt for langt end et skridt for kort.