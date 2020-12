Stik imod planen: Hovedstaden er hårdt plaget af udbrud på plejehjem

Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at holde smitten væk fra de grupper af befolkningen, som sværest kan tåle at blive syge. Sådan har et mantra lydt fra regering og myndigheder gennem hele coronaepidemien.

Men ser man nærmere på de aktuelle tal for udbrud på plejehjem, bliver det uge for uge sværere og sværere at leve op til den målsætning. I den seneste uge (uge 49) er der således registreret 110 smittetilfælde blandt beboere på plejehjem. Det er det højeste tal siden uge 14, da epidemien toppede i Danmark omkring den første april. Dengang blev 144 plejehjemsbeboere konstateret smittede.

De 110 smittede den seneste uge skal ses i forhold til, at tallet for bare en måneds tid siden lå omkring de 30 smittede plejehjemsbeboere hver uge. Altså en flerdobling.