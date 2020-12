»I formiddags var køen meget lang. Folk stod i kø hele vejen ud af Den Grå Kødby og ned til rundkørslen ved Halmtorvet«

Fra halve timer til flere timers ventetid. De mobile testenheder i hovedstaden rendes over ende, og folk står i lange køer i kulden, mens de venter på podepinden, der skal afgøre om de er inficeret med virus.

Men borgeres ønske om test og mulighed for at efterleve regeringens ønske om test af alle unge mellem 15 og 25 år, ser ud til at være svært opnåeligt. For mens, der er lange køer ved de mobile teststeder, er der nærmest ingen kø ved de teststeder, som kræver tidsbestilling. Og det er ikke kun de unge, der stiller sig i lange køer ved de mobile, folk i alle aldersgrupper tropper op, fordi der er 3-4 dages ventetid på at få en coronatest i hovedstaden, hvis man bestiller tid.

Ved to faste teststeder, som Politiken besøgte onsdag eftermiddag, i Valby og på Nørrebro, var der nærmest ingen kø.