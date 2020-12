Epidemien ser ud til at overhale dyster melding fra Statens Serum Institut. Men der er et lyspunkt

Folk spærrede øjnene op, da Statens Serum Institut (SSI) forleden offentliggjorde en simpel fremskrivning af, hvordan det uden yderligere restriktioner vil gå med smittetallene frem mod jul. Fagfolkene lavede kurven i weekenden, og den stejle skateboard-rampe blev af regeringen brugt mandag som det faglige grundlag for at indføre en delvis nedlukning i hele Region Hovedstaden, en række kommuner på Sjælland samt Aarhus og Odense.

Instituttet meldte på baggrund af udviklingen i perioden 23. november til 3. december, at der kan være 4.000 daglige smittede lillejuleaften. Det baserede sig på en antagelse om en stigning på fire procent i antal smittetilfælde om dagen – en eksponentiel stigning. SSI anbefalede yderligere restriktioner, da det ikke længere var realistisk at hugge smittekæderne over med intensiveret smitteopsporing. En delvis nedlukning var opskriften, der skulle tvinge os til at holde den afstand, der er afgørende for at dæmpe spredningen af smitte.

Men allerede nu, to dage efter regeringen annoncerede den delvise nedlukning, der træder i kraft i dag, er en stribe tal steget markant, og spørgsmålet er, om epidemien ikke bare er på vej ud af kontrol, men allerede er ude af kontrol. Det er en smagssag, en strid om ord. Men fakta er, at stigningen lige nu er højere end SSI’s forsigtige fremskrivning.