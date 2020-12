Smitten på Vestegnen faldt gennem et par uger. Så stak den helt af. Og nu mærker de det på hospitalerne

Fakta

Det sagde Magnus Heunicke

Spørgsmål fra TV2: »I har haft et forsigtighedsprincip i regeringen, hvor I gerne ville handle i tide. Mit spørgsmål er netop, om I har handlet i tide. Vi har set smitten på Vestegnen, I nævnte den også i sidste uge, da der blev indført restriktioner, og man kunne se, at den havde spredt sig til omkringliggende kommuner. Nu siger SSI, at det ser ud, som om vi var ved at miste kontrollen over smitten i den sidste uge af november. Burde I have grebet ind noget før for at overholde jeres eget forsigtighedsprincip?«





Sundhedsminister Magnus Heunicke (S):

»Netop Vestegnen, som du spørger til, har vi i flere uger haft en taskforce og har samarbejdet med kommunerne i og omkring vestegnen om at sætte ind, og det har faktisk også haft en effekt, og når vi ser på alle de kommuner, der nu er omfattet, der er Vestegnen også med. Men man kan se, at i mange af de forskellige kommuner på Vestegnen, som for nogle uger siden havde høje smittetal, der har det faktisk haft en god effekt, og vi har fået dæmpet smitten derude. Det, der er sket, er testning, øget isolationstilbud og generelt kommunikation og andre elementer. Derfor er det hele tiden at sætte ind og være på forkant, og det, vi gør nu, er på sundhedsmyndighedernes klare indstilling og anbefaling. Det er baseret på selvfølgelig de aktuelle tal, men jo altså mere på, hvordan vil de tal se ud, når man laver de fremskrivninger, som selvfølgelig har forbehold, men som vil vise en situation, hvor vi vil miste epidemikontrollen, hvis vi ikke gør noget nu her«.

Kilde: Politikens udskrift af pressemøde i Statsministeriet 7. december 2020

