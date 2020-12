Lyntest kan blive vigtig for smittekontrol

Unge på kollegier samt medarbejdere på plejehjem og byggepladser vil ganske snart kunne få en en såkaldt antigentest to gange ugentligt, hvis de ønsker at være lidt mere sikre på, at de ikke smitter hinanden. Og konstateres smitteudbrud i større grupper, vil systematiske lyntests kunne hjælpe til at inddæmme smitten.

Sundhedsstyrelsen fastslår, at den i næste uge forventer at præcisere, hvordan og hvem der vil få tilbuddet.

»Vi kommer i næste uge også med anbefalinger til brug af lyntest, der skal være et supplement til de eksisterende pcr-test. Så jeg forventer, at vi forholdsvis hurtigt er klar, men der er nogle brikker, som først skal falde på plads, før de kan komme i brug. Dels skal vi være helt færdige med vores anbefalinger, og regionerne skal i dialog med de private firmaer, om hvordan det skal organiseres«, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.