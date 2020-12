Tandlæger og sygeplejersker søges til at hjælpe med at vaccinere mod coronavirus

De første danskere ventes at kunne blive vaccineret i begyndelsen af det nye år, og i den forbindelse er sundhedsmyndighederne ved at skaffe personale til at stå for vaccinationerne.

Region Hovedstaden søger netop nu personale i et jobopslag, og for at komme i betragtning til jobbet skal man enten være læge, sygeplejerske, tandlæge, farmaceut, bioanalytiker eller medicinstuderende. Man kan også få jobbet, hvis man er i gang med sidste del af uddannelsen som sygeplejerske, bioanalytiker, farmaceut eller tandlæge.

I jobopslaget bliver der lagt vagt på, at man skal kunne trives i en meget travl hverdag, hvor man vil komme til at møde mange borgere hver dag. Der er tale om tidsbegrænsede ansættelser. Det er uvist, hvornår på dagen arbejdstiden vil ligge.