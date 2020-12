Alle holder vejret efter ny dag med over 3.000 smittede. Knækker kurven snart?

Det er som at cykle op ad et stejlt bjerg i Alperne i dårligt vejr med elendig sigtbarhed. Du kører midt i skyerne og aner ikke toppen, men pludselig er du igennem vanddampen og ser, at vejen flader ud foran dig. Endelig. Snart går det nedad. Du kan slappe lidt af.

Nogenlunde sådan må det være for dem, der bruger alle vågne timer på at forsøge at holde den accelererende epidemi med coronavirus under kontrol. Og i virkeligheden også for alle os andre, der kigger på hinanden og spørger, hvornår det dog ender, og hvordan epidemien mon ser ud, når det er juleaften.

Det centrale spørgsmål er, hvornår smittekurven tager et dyk nedad som følge af alle de restriktioner, der er blevet indført og udvidet til at gælde for de fleste af os. Hvornår er vores kontakt med hinanden blevet så begrænset, at færre bliver smittet, syge og indlagt?