Efter timers forsinkelse kom dagens coronatal. Og det var nedslående læsning

Der er registreret 3.552 nye coronatilfælde i lørdagens opgørelse fra Statens Serum Institut. Tallet er det hidtil højeste under epidemien. Men det skal ses på baggrund af, at perioden omfatter 28 timer og et rekordhøjt antal prøver på 118.130.

Den såkaldte positivprocent – andelen af positive blandt de testede – ligger på 3,01 og er det hidtil højeste.

»Det er højt niveau, det må jeg sige. Vi har brug for, at det stabiliserer sig her«, siger Joachim Hoffmann-Petersen, talsmand for landets intensiv- og anæstesilæger.

Antallet af indlagte stiger med 10 til 371. Der er 54 personer indlagt på intensivafdelinger. Af dem er 31 så syge, at de får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Samtidig meldes der om yderligere otte coronarelaterede dødsfald.

»Indtil videre har hospitalerne været i niveau 1 i hele landet. Det betyder, at man kan afvikle puklen fra foråret. Men nu har flere bevæget sig til niveau 2. Det betyder, at man må udskyde planlagte operationer, for eksempel for hofte, knæ og skulder«, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Eksempelvis har man på sygehuse i Region Sjælland måttet aflyse operationer af ikke-hastende karakter.

»Som det er nu, kan vi godt håndtere det. Især når vi får lov til at udskyde operationer, for det giver os ekstra ressourcer. Men hvis det fortsætter sådan her, bliver det et problem«, vurderer Joachim Hoffmann-Petersen.

Indtil nu har det især været de yngre, som er blevet smittet med coronavirus. Men det kan ifølge Joachim Hoffmann-Petersen meget vel ændre sig efter jul og nytår.

»Indtil nu har vi været reddet af en gunstig aldersfordeling blandt de smittede. Det har hovedsagelig været folk under 30, der er blevet smittet. Når de bliver smittet, bliver de sjældent indlagt. Men det kan meget vel gå anderledes, når generationerne blandes til jul, og hvor børnebørnene populært sagt risikerer at smitte bedstemor«, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Tallene er offentliggjort med flere timers forsinkelse på grund af tekniske problemer hos seruminstituttet. Det er tredje dag i træk, at SSI melder om flere end 3.000 nye smittetilfælde.

