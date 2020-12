De nyeste tal viser vildt smitteboom i København. Det kan tolkes på to måder

Gennem epidemien med corona er det tydeligt, at storbyer rammes hårdest. Det er her, der bor flest mennesker på færrest kvadratmeter. Det er her, trængslen er størst. Her er flest unge, som ikke bliver så syge, og som kan nå at smitte mange. Og det er her, at det er sværest at forhindre udbredt samfundssmitte i at ramme de sårbare grupper hårdt. Tænk New York, Madrid – og Stockholms plejehjem.

Derfor er det ingen overraskelse, at København nu ligger helt i top på Statens Serum Instituts liste over kommuner med den højeste andel smittede i forhold til befolkningens størrelse.

Længe har kommunen været i top ti, men den seneste uge kravlede vores hovedstad op på en førsteplads på listen med en incidens på hele 786 smittede per 100.000 indbyggere. Samlet er 4.939 borgere i hovedstadskommunen testet positive i uge 50 – den seneste hele kalenderuge.