Terapeut fra ny dokumentar: Pårørende skal selv tage iltmasken på først

Gode råd til dig, som kender en pårørende til en psykisk syg:

Spørg. Sig eksempelvis: Har du lyst til at tale om det? Det signalerer, at du gerne vil være der, men også at du respekterer, hvis de ikke har lyst. Nogle gange er f.eks. arbejdstiden et frirum, hvor den pårørende netop ikke skal forholde sig til sygdommen.

Opfordr til at søge hjælp. Hvis en kollega eller en ven er ramt og er ude over den akutte chokfase, kan du bistå med at finde professionel hjælp, eksempelvis en psykolog eller psykoterapeut. En, der har et metakognitivt speciale vil have fokus på at sikre, at bekymringerne ikke vokser.

Lad være at negligere. Sig aldrig: ’Det går nok over’ eller ’det er ikke så slemt’. Det er det sidste, en pårørende til en psykisk syg har brug for at høre. Husk, at I også godt må tale om andre ting og leve livet.

Kilde: Lene E. Karlsson, metakognitiv psykoterapeut

