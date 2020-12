Bliv klogere her: Hvor galt står det til? Er epidemien løbet løbsk eller under kontrol?

»Vi er et sted nu, hvor vi risikerer, at epidemien kommer ud af kontrol«.

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), da regeringen indførte en delvis nedlukning i Danmark. Det var ikke i dag, i går eller i forgårs, ordene faldt. Det var på et pressemøde mandag i sidste uge, den 7. december, hvor den delvise, geografiske og målrettede nedlukning, som den blev kaldt, blev annonceret. Den gjaldt for 38 kommuner. Tre dage senere blev den udvidet til 69 kommuner. Og tirsdag kom de tyndt befolkede resterende kommuner med. Siden pressemødet for ni dage siden i Statsministeriet har smitten spredt sig med voldsom hast. Allerede dengang advarede regeringschefen om, hvad der kunne ske:

»Hvis smitten er for høj, når vi går ind i juleferien, så risikerer vi at miste kontrollen over smitten. Og vi risikerer også, at epidemien løber løbsk, når vi kommer ind i januar og februar. Det må ikke ske«.