Overlæge: »Det undrer mig, at det er gået så hurtigt«

Epidemien med coronavirus strammer grebet om Region Hovedstaden, hvor sygehusene dag for dag må tage imod flere patienter, der har brug for at blive indlagt. De er forpustede, udmattede, har brug for at få ekstra ilt ned i lungerne fra en iltmaske, og et røntgenbillede af deres lunger viser en infektion, der har godt fat.

På et af de hårdest ramte hospitaler, Amager og Hvidovre Hospital, siger Bjarne Ørskov Lindhardt, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling, at han er blevet overrasket over den hastige stigning.

»Det undrer mig, at det er gået så hurtigt. Det havde jeg ikke forestillet mig. Men nu er patienterne her. Så må vi tage den derfra«, siger han.