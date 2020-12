Mette Frederiksen vil ikke vente på EU: Måske kan de første blive vaccineret inden 27. december

De første coronavacciner er på vej, og planerne for den indledende vaccinationsindsats er på plads. Det skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

»Det er jo en begrænset mængde vacciner, vi modtager i første omgang, og dem skal vi reservere til de allermest sårbare mennesker og til personalet, der arbejder med dem som for eksempel social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger«, udtaler Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

Måske kan de første corona-vaccinationer endda gives inden 27. december, siger statsminister Mette Frederiksen ifølge TV 2.

»Det flytter sig ekstremt hurtigt. Vi håber på en godkendelse inden for ganske få dage, og hvis alt går vel, er vi i gang med vaccinere ganske kort derefter«.

EU’s kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har ellers tidligere torsdag bekræftet, at vaccinationer mod covid-19 påbegyndes i hele EU fra 27. december.

Mette Frederiksen understreger dog, at Danmark ikke holder sig tilbage, hvis vaccinen er klar i Danmark inden da.

»Selv om jeg er stor tilhænger af koordination på europæiske plan, så skal vaccinen køres ud og distribueres i det øjeblik, den rammer dansk jord«, siger Frederiksen.

Et andet spørgsmål, der udestår, er, hvor mange doser Danmark står til at modtage.

»Det er noget af det, der flytter sig hele tiden. Vi skal ikke sætte næsen op efter mange doser i første runde, men forhåbentlig kommer der doser med relativt korte tidsintervaller«, siger Mette Frederiksen.

Disse grupper bliver vaccineret først

Når der efterhånden kommer større mængder af vaccinen til Danmark, vil de blive fordelt ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal.

De borgere, der kan forvente at stå først i køen til en vaccine er:

Ældre beboere på plejehjem

Ældre borgere med alvorlig sygdom

Personale i sundhedssektoren og på plejehjem

Efterhånden som flere og flere vacciner bliver tilgængelige, vil flere blive tilbudt en vaccine. Den fordels ligeligt og på samme tid til regionerne efter befolkningstal. Det betyder, at Region Hovedstaden, hvor smitten i øjeblikket er høj, får vaccinerne tildelt samtidig med landets andre regioner.

PLO, landsforeningen for praktiserende læger, skriver i en pressemeddelelse, at de har takket ja til opgaven at vaccinere landets plejehjemsbeboere fra 22. december, såfremt vaccinen er blevet godkendt. Det sker efter aftale med regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Der er omkring 40.000 plejehjemsbeboere i Danmark.

I pressemeddelelsen skriver PLO:

»Der er et stort ønske fra myndighederne om, at vaccinationerne kommer i gang meget hurtigt efter ankomst, da man kan se signifikant immuniserende effekt allerede efter syv dage. Det forventes dog, at de fleste vaccinationer kommer til at ligge efter nytår«.

»Regeringen har besluttet, at beboere på plejecentre skal vaccineres som nogle af de første. Det giver rigtig god mening, og når samfundet beder os om at løse opgaven, så tager vi det naturligvis på os«, siger formanden for PLO, Jørgen Skadborg, i pressemeddelelsen:

»Vi har i weekenden skrevet til vores kommunale formænd og hvert enkelt medlem, og vi har bedt de kommunale formænd om i denne uge at koordinere, hvilke læger der skal dække hvilke plejecentre«.

Ifølge organisationen har interessen blandt praktiserende læger for at medvirke været »overvældende«.

Danske Regioner skriver i en pressemeddelelse, at regionerne vil vaccinere med udkørende vaccinationsenheder til plejehjem, på vaccinationscentre og på hospitalerne. De vil samtidig stille køle- og frysefaciliteter til rådighed for vaccinerne, når de ankommer fra Statens Serum Institut, der modtager dem først.

Alle får besked via e-boks

Sundhedsstyrelsen erklærer, at målet med vaccinen er, at alle over 18, der er godkendt til at få den, bliver tilbudt vaccinen. Styrelsen regner ikke med, at gravide, ammende og børn er godkendte.

Den første omgang vacciner er forbeholdt udvalgte grupper, som skal stikkes to gange med dages mellemrum.

I pressemeddelelsen skriver Sundhedsstyrelsen, at de henover jul og nytår vil sende besked ud til alle borgere over 18 år gennem e-boks for at informere om den kommende vaccination mod covid-19.

Beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen vil modtage information om tilbuddet fra deres institution eller arbejdsplads. Borgere i helt særlig risiko, eksempelvis, ældre borgere med alvorlig sygdom, kan blive kontaktet af egen læge eller sygehus.

Det vil også være muligt selv at opsøge sin læge for at høre om, man er en del af risikogruppen, der er først i køen til en vaccine.

Grupper af ældre, der løbende inviteres efter fødselsdato, vil modtage besked i e-boks.

Ritzau