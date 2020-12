Nu er der over 1.000 dødsfald relateret til corona – kun ganske få er under 50

Hvert dødsfald er en tragedie, lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), da forårets epidemi tog fart.

Ser man på grafen herunder, er det tydeligt, at covid-19 er en sygdom, som først og fremmest koster ældre mennesker livet. Der er meget få dødsfald blandt den yngste del af befolkningen i modsætning til influenzaepidemien den spanske syge, som tog livet af mange unge mennesker.

Ifølge Indsatsgruppen for covid-19 håndtering var der den seneste uge ingen overdødelighed som følge af epidemien. Værd at bemærke er definitionen på et covid-relateret dødsfald. Det fremgår, at covid-19 ikke nødvendigvis er årsagen til dødsfaldet.