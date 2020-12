Læger og sygeplejersker: Nogle hospitaler er dårligt forberedte på anden bølge

Det er ikke alle hospitaler, der har været lige gode til at forberede sig til en situation, hvor smitte med coronavirussen for alvor slår igennem, lyder det fra faglige organisationer, der repræsenterer sygeplejersker og læger.

Ifølge formand Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd har nogle hospitaler trods erfaringerne fra foråret ikke været gode nok til at forberede sig til en ny omgang med mange smittede.

»Hen over sommeren har vi appleret meget til ledelserne rundtomkring på sygehusene om, at de skulle få etableret de nødvendige beredskaber, hvis smitten stiger igen, sådan som den gør nu. Ikke mindst handler det om at få oplært de sygeplejersker, der skal bruges. Der synes jeg, at vi har talt for døve ører«, siger hun.