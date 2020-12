Hovedstaden slår alarm: Corona-patienter sprænger beredskabsplanen

Hospitalerne i hovedstaden mærker nu for alvor presset fra nye tilfælde af coronasmittede, der er så alvorligt syge, at de har brug for indlæggelse og behandling.

Ifølge ledelsen i Region Hovedstaden har antallet af patienter »sprængt beredskabsplanen«. Derfor arbejder regionens kriseledelse på »at udvide kapaciteten og sikre, at hospitalerne både kan rumme de Covid-syge, og alle de andre patienter, der skal behandles«, som det udtrykkes.

På et pressemøde tirsdag vil regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger og leder af task force for isolationspatienter Kristian Antonsen redegøre nærmere for situationen. Indtil da har regionen ikke yderligere kommentarer, oplyser pressechef Annette Precht-Sparre fra Center for Politik og Kommunikation under Region Hovedstaden.