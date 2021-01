Hvad kigger lægen efter i mine blodprøver?

Marianne: Jeg har fået diagnosen muskelgigt og behandles med binyrebarkhormon i varierende doser. Jeg går til blodprøvekontrol hver 14. dag, og baseret på to målinger, CRP og ’sænkning’, udregner lægen så min fremtidige medicinmængde. Jeg ved, at CRP er et udtryk for, hvor meget inflammation, jeg har i kroppen, men hvad er ’sænkning’ – og hvorfor betyder det noget for behandlingen af muskelgigt?

Bente Klarlund Pedersen: Inflammation er en kompleks reaktion, og mit svar er derfor også lidt nørdet. Vi danner inflammation, når vi har en infektion, en vævsskade eller en immunologisk sygdom. Forhøjet sænkningsreaktion (SR) og C-reaktivt protein (CRP) er udtryk for inflammation. De måles begge i blodprøver. Sænkningen måler, hvor meget de røde blodceller synker ned i en blodprøve i løbet af en time. SR er høj, hvis der er mange proteinstoffer, f.eks. antistoffer, som får blodcellerne til at klumpe sammen. CRP produceres af leveren. Produktionen aktiveres hurtigt og kraftigt af de såkaldte cytokiner.

Muskelgigt og kæmpecelle-karbetændelse er to varianter af samme autoimmune sygdom. De to sygdomme har hovedparten af sygdomstegn og symptomer fælles. Muskelgigt er præget af snigende muskelsmerter typisk i skuldrene, brystmuskulaturen, hofter og sædeparti samt rygmusklerne. Kæmpecelle-karbetændelse kan give de samme symptomer samt pludselig opstået og ret kraftig hovedpine i tindingen, nakken eller panden. Også smerter i tyggemusklerne er et hyppigt symptom. Øjnene kan blive påvirket af sygdommen, idet man kan opleve at få nedsat syn. Sygdommene behandles med binyrebarkhormon. For at afgøre, hvor meget medicin der er nødvendigt, er det vigtigt med gode sygdomsmarkører.