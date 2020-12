Slut med snot, børneorm og øjenbetændelse: Nedlukning, afstand og hjemmearbejde har gjort os mindre syge i 2020

FOR ABONNENTER

Afstand og afspritning har ikke blot begrænset covid-19-virus i at sprede sig i befolkningen.

Den hyppigere håndvask og ikke mindst krav om, at vi isolerer os selv ved det mindste tegn på sygdom, har fået en række andre smitsomme infektionssygdomme på retur, siden marts, hvor regeringen lukkede landet ned.

Nye tal, som Apotekerforeningen har trukket for Politiken, viser, at salget af medicin mod blandt andet forkølelse, børneorm og øjenbetændelse faldt markant i marts og april, hvor restriktioner påbød store dele af befolkningen at arbejde hjemme og skoler og daginstitutioner at holde lukket. Det samme gælder hovedpinepiller og antibiotika, og også salget for hele året ligger lavere end sidste år.