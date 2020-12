Antal indlagte stiger og stiger: Hospitalerne kan stadig følge med, men julen er den store ubekendte

Mens glæden er stor, over at beboere på plejehjem og frontpersonale på covid-afdelinger har fået de første stik med coronavaccine, gør landets hårdest ramte område, Region Hovedstaden, sig klar til at kunne have helt op til 760 patienter med coronavirus indlagt i isolation. Dertil kommer et mindre antal på sygehusenes intensivafdelinger.

Kriseledelsens beslutning skal ses i lyset af, at antallet af indlagte fortsat stiger og siden begyndelsen af måneden næsten er femdoblet. Dengang var cirka 100 indlagt. Det seneste tal er 479.

»Covid fylder overalt på hovedstadens hospitaler nu. De mest syge er på de særlige covid-afdelinger og på intensiv, men andre afdelinger har ryddet plads til 4-6-8 patienter på mindre covid-afsnit. På mit eget hospital varetager alle afdelinger faktisk behandling af sygdommen. Det er en meget speciel situation. Ingen af os har oplevet noget lignende«, siger Kristian Antonsen, der er vicedirektør på Bispebjerg Frederiksberg Hospital og står i spidsen for regionens covid taskforce.