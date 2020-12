Søren Brostrøm og regionsrådsformand har sagt, at vaccinen beskytter mod at give smitte videre. Der er bare ét problem. Ingen ved, om det er sandt

Der er en gryende optimisme at spore, efter at vaccinen fra Pfizer/BioNTech nu rulles ud til sårbare og frontpersonale. Men mange steder støder man på et håb, som vaccinen måske ikke kan levere: At den stopper de vaccinerede fra at smitte andre mennesker.

»Jeg tænker på, hvad det betyder for personalet, at de nu får en chance for at sikre sig mod smitten, mod at smitte andre borgere og ikke mindst mod at smitte deres egen familie«, sagde regionsformand Anders Kühnau i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

Og på et af regionens plejehjem i Aarhus fik personalet at vide, at »vaccinen beskytter både dig selv mod virus, men gør også, så du ikke kan bære smitten videre«.