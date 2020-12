Rekordmange dødsfald på blot 20 timer. Nu gør hospitaler klar til stort rykind af coronasyge i det nye år

De to regioner, som er hårdest ramt af epidemien og oplever det største pres på sygehusene, forbereder sig på, at der kan komme endnu flere patienter med corona ind i de første uger af det nye år.

Hospitalerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden kører allerede nu på pumperne på grund af de mange tidskrævende, isolerede coronapatienter, men begge regioner er overbeviste om, at de endnu ikke har set toppen. De henviser til, at de mangler at se effekten af vores øgede samvær i julen ude på sygehusene. Og nu kommer nytåret, hvor mange igen – trods formaninger om begrænset fejring – vil se flere mennesker end til hverdag. De seneste dage er trykket taget en smule af og kurven over antal indlagte fladet lidt ud i begge regioner og er faldet det seneste døgn, men det vil formentlig hurtigt ændre sig igen, forudser de.

»Vi er allerede alvorligt presset på kapaciteten, men vi forbereder os på, at det bliver værre, når vi på hospitalerne mærker konsekvensen af, at vores borgere har haft mere kontakt hen over jul og nytår. Vi er dog glade for, at lidt af trykket er blevet taget af de seneste dage, for var det fortsat i samme takt, havde vi nået det absolutte loft for kapaciteten i løbet af januar. Det, håber vi, ikke sker«, siger speciallæge Leif Panduro Jensen, der er koncerndirektør i Region Sjælland.